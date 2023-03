Honderden mensen vragen duidelijkheid en gerechtigheid over dood Sourour

Enkele honderden mensen zijn zaterdagnamiddag bijeengekomen op het Brusselse Poelaertplein om duidelijkheid en gerechtigheid te vragen over de dood van Sourour Abouda. Die 46-jarige Brusselse vrouw kwam op 12 januari om het leven in een cel van de Brusselse politie.

Volgens het Brusselse parket zou het om een zelfdoding gaan, maar aan die versie hechten de manifestanten geen geloof.

Abouda, die al jarenlang in de Brusselse sociale sector werkte, werd op 12 januari omstreeks 6 uur op de Amerikaansestraat gearresteerd door een patrouille van de politiezone Brussel-Hoofdstad/Elsene. Ze werd overgebracht naar het cellencomplex van het Rijksadminstratief Centrum (RAC), het administratieve centrum van de federale politie in de Koningsstraat, waar ze korte tijd later dood werd aangetroffen.

De eerste bevindingen en het voorlopige autopsierapport lijken erop te wijzen dat er geen tussenkomst was door een derde, meldde het Brusselse parket enkele dagen na de gebeurtenissen. Volgens de eerste informatie was Abouda mogelijk dronken en was er sprake van zelfmoord door wurging met behulp van een trui, een theorie die de familie betwist.

“De politie heeft ditmaal niet het geluk dat het om iemand gaat die geen vrienden of netwerk had”, zegt de advocate van de familie, Selma Benkhelifa. “Sourour had veel vrienden en collega’s, en een hechte familie. Zij zullen niet opgeven tot gerechtigheid is geschied voor Sourour. Desnoods gaan we tot in Straatsburg.”

“Het is hallucinant dat deze zaak zoveel weken later, zoveel weken na de leugens van de politie nog steeds niet in handen van een onderzoeksrechter is”, zegt Egar Szoc, voorzitter van de Ligue des Droits Humains. “Nog opmerkelijker is dat de Ligue zich als slachtoffer heeft aangemeld maar de beelden van de bewakingscamera in de cel niet mag bekijken. Wat wil justitie voor ons verborgen houden? Wat is daar gebeurd dat wij niet mogen weten?”

