Oekraïners vechten in Bachmoet voor elke meter grond, bevolking lijdt enorm

Er is grote onduidelijkheid over de toestand in Bachmoet. Volgens Rusland is het een kwestie van dagen of eerder zelfs van uren voor ze de stad volledig in handen hebben. Maar dat ontkent een Oekraïense bevelhebber. Voor de inwoners wordt het leven een steeds grotere hel. Alles is kapotgeschoten. Schuilkelders verlaten, is te gevaarlijk geworden nu er man tegen man gevechten plaatsvinden in de straten.

De slag om Bachmoet wordt al maanden op het scherpst van de snee uitgevochten. De stad is grotendeels in handen van de Russen, die nu al de overwinning claimen. “Het net sluit zich langzaam maar zeker. Duizenden Oekraïense militairen zitten als ratten in de val. Velen trekken zich terug. Maar als ze zich nu niet massaal overgeven, dreigt een groot bloedbad”, zegt het Kremlin.

Vrijdag kwam Wagner-baas Jevgeni Prigozjin zelfs persoonlijk naar Bachmoet om zijn mannen te feliciteren met de overwinning.

Maar Serhiy Cherevatyi, een van de Oekraïense bevelhebbers, zei zaterdag dat er van een nederlaag en zeker van een overgave geen sprake kan zijn: “Er worden zelfs extra troepen aangevoerd”, zegt hij.

Jevgeni Prigozjin — © Konkord Company Press Service/TA

Meer dan 150 Russische soldaten werden in de afgelopen dagen gedood en 239 raakten gewond, en drie werden gevangen genomen, klikt het. Maar ook Moskou beweert veel tegenstanders te hebben uitgeschakeld. Voorlopig zijn er geen neutrale bronnen die het kunnen bevestigen.

Wat wel zeker is, is dat de bevolking enorm lijdt.

Oleksandr Marchenko, burgemeester van Bachmoet, noemt de situatie voor de 4.000 burgers die er achtergebleven zijn, ronduit schrijnend. “Er is geen water, gas of elektriciteit. Winkels zijn dicht en het is ook veel te gevaarlijk om buiten te komen. Er zijn zelfs man tegen man gevechten aan de gang in de straten.”

© PHOTOPQR/LE PARISIEN/MAXPPP

© AFP

Spookstad

Zaterdag nog is een vrouw gedood en raakten twee mannen zwaargewond door beschietingen toen ze probeerden een geïmproviseerde brug over te steken. “De stad is kapotgeschoten. Zo goed als geen enkel gebouw is onbeschadigd gebleven. Het is hier de hel”, zegt de burgemeester aan CNN.

Voor de oorlog was Bachmoet een stad met 75.000 inwoners. Vandaag is het een echte spookstad waar de geur van lijken en buskruit overal aanwezig is.

Rusland mag de overwinning dan al opeisen, de Oekraïeners geven niet op. Ook al beseffen ze dat ze in slechte papieren zitten en dat er in feite maar uitweg uit de stad meer is. Als de Russen ook die kunnen innemen, is de strijd zo goed als gestreden.

Toch wil president Zelenski de handdoek niet in de ring gooien. “Ik vind dat we geen centimeter van ons land aan de vijand moeten geven”, zegt ook burgmeester Oleksandr Marchenko.

De omgeving van Bachmoet is een van de laatste stedelijke gebieden van Donetsk die nog niet onder Russische controle staan.