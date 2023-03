Meloni verdedigt Italiaanse reddingsdiensten tegen kritiek na dodelijke schipbreuk

In Italië woedt een hevig debat over de verantwoordelijke hulpdiensten. ‘Niemand wilde hen redden’, kopte de krant La Repubblica woensdag nog. Bij de schipbreuk kwamen vele tientallen migranten uit Afghanistan, Pakistan, Somalië en Iran om het leven, veel lichamen zouden nog niet gevonden zijn. Ongeveer tachtig personen hebben de ramp overleefd.

Volgens Meloni klopt het niet dat de Italiaanse hulpdiensten een noodoproep kregen van de Europese grens- en kustwacht Frontex, die het houten schip vanuit een vliegtuig had gespot op zaterdagavond 25 februari en die waarneming aan Rome had gerapporteerd. Uren later verging het schip in de woeste golven.

“Wij waren er niet vanop de hoogte gebracht dat deze boot het risico op schipbreuk liep”, zei Meloni. Precies daarom, zei de regering in Rome eerder, werd die nacht de Guardia di Finanza, bevoegd voor financiële misdrijven en smokkel, ter plaatse gestuurd en niet de kustwacht. De twee boten van die politiedienst moesten wegens het woelige water echter snel terugkeren, zonder dat ze het schip met migranten hadden gevonden.

De Italiaanse openbare aanklager onderzoekt nu wat er precies is gebeurd tijdens die fatale zaterdagnacht, precies een week geleden.