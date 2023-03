PREMIER LEAGUE. Chelsea weet eindelijk weer wat scoren is (dankzij verdediger), Tottenham pijnlijk onderuit tegen Wolverhampton

Chelsea - Leeds United: 1-0

Van 11 februari was het al geleden dat Chelsea kon scoren: in de vorige vier wedstrijden kon het de netten van de tegenstander nooit doen trillen. Een pijnlijke statistiek. Ook in de wedstrijd tegen Leeds moesten The Blues er een tijdje op wachten: pas in minuut 53 scoorde Wesley Fofana het enige doelpunt van de wedstrijd. Dat net Fofana, een verdediger, voor het eerste doelpunt sinds 11 februari zorgde, illustreert de offensieve onmacht bij Chelsea nog wat meer. Ondanks de overwinning staat Chelsea op een povere tiende plaats, Leeds kampeert net boven de degradatiezone.

Wolverhampton Wanderers - Tottenham: 1-0

Geen al te beste namiddag voor The Spurs. Op het veld van Wolverhampton liep het nummer 4 van de Premier League tegen een pijnlijke nederlaag aan. Adama Traoré scoorde in het slotkwartier het enige doelpunt van de wedstrijd. Tottenham profiteert zo niet van het puntenverlies van Newcastle United eerder: het heeft nog wel een voorsprong van vier punten op Newcastle, dat el nog twee wedstrijden tegoed heeft.

Aston Villa - Crystal Palace: 1-0

En nog een wedstrijd die op 1-0 eindigde. Aston Villa klopte een tienkoppig Crystal Palace - na rood voor Doucouré - na een owngoal van Andersen. Leander Dendoncker zat om persoonlijke redenen niet in de selectie bij de thuisploeg.

Brighton - West Ham United: 4-0

Brighton heeft de vloer aangeveegd met West Ham United, onlangs nog de tegenstander van Anderlecht in de poulefase van de Conference League. Kaoru Mitoma, ex-Union, was de grote man bij de thuisploeg met een goal en een uitgelokte penalty die omgezet werd door wereldkampioen Mac Allister. Ook Veltman en Welbeck pikten hun goaltjes mee.

Southampton - Leicester: 1-0

Ook Southampton heeft een belangrijke zege geboekt. In eigen huis klopte het Leicester City met 1-0. Ward-Prowse faalde eerst nog vanop de stip, maar enkele minuten later brak Alcaraz dan toch de ban. Lavia speelde de hele wedstrijd voor Southampton, bij Leicester maakten zowel Castagne als Faes de 90 minuten vol. Praet moest zich tevreden stellen met een rol als bankzitter. Voor Southampton is dit de hoop van de zege: het komt nu helemaal onderin het klassement naast Everton en Bournemouth en heeft slechts een puntje achterstand op het nummer 17 Leicester. De nummers 18, 19 en 20 degraderen naar The Championship.