Vanuit Australië is een dagboek met unieke foto’s van de Eerste Wereldoorlog na 106 jaar terug in ons land. Het boekje blijkt van de hand van de Belg Jules Geldhof, die in 1961 overleed. Zijn familie staat voor een raadsel: hoe belandde het kleinood aan de andere kant van de wereld en wie was Jules eigenlijk? “Over de oorlog sprak hij nooit.”