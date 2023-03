Lens misloopt tweede plaats na gelijkspel tegen Lille

Een eigen doelpunt van Jose Fonte (41.) vlak voor rust zette de thuisploeg op weg, maar Jonathan David (69., ex-Gent) sloeg halverwege de tweede helft nog terug. Loïs Openda maakte van bij de aftrap zijn opwachting bij Lens en bleef 90 minuten staan.

In de tussenstand van de Franse hoogste voetbalafdeling is Lens derde met 51 punten. Het AS Monaco van Philippe Clement (50 ptn) kan zondag haasje-over doen mits winst op bezoek bij Troyes.