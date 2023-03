PSG pakt de volle buit tegen Nantes, Kylian Mbappé kroont zich op 24-jarige leeftijd (!) al tot clubtopschutter aller tijden

PSG heeft in eigen huis een 4-2 overwinning geboekt tegen middenmoter Nantes. De Parijzenaren kwamen al vroeg op een dubbele voorsprong na een goal van Messi en een owngoal van Hadjam, maar nog voor de rust hingen Blas en Ganago de bordjes in evenwicht. Op het uur scoorde Danilo Pereira het doelpunt van de verlossing, Kylian Mbappé legde in het slot nog een vierde goal in het mandje.

PSG had na de overwinning tegen Marseille in de topper vorige week een flinke bonus beet: 8 punten was het verschil. Dat konden er zaterdagavond elf worden, en die opdracht werd uiteindelijk nog moeilijker dan verwacht. Uiteindelijk wonnen Messi en co. met 4-2, het vierde doelpunt viel pas in de toegevoegde tijd. Dat doelpunt kwam van de voet van Kylian Mbappé, en het was een speciaal doelpunt: de 24-jarige Fransman scoorde zijn 201e doelpunt voor PSG en is zo alleen clubtopschutter aller tijden. Hij laat Edinson Cavani (200 stuks) nu definitief achter zich. Opvallend, als je weet dat Mbappé amper 24 jaar is.

