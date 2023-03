Feyenoord en Ajax ontmoeten elkaar in halve finales van Nederlandse beker

Feyenoord en Ajax treffen elkaar volgende maand in de halve finales van het Nederlandse bekertoernooi. De aartsrivalen werden bij de loting aan elkaar gekoppeld. Feyenoord ontvangt Ajax op 4, 5 of 6 april in De Kuip in Rotterdam. In de andere halve finale spelen de amateurs van SV Spakenburg thuis tegen PSV.