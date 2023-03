China mikt op voorzichtige groei van “ongeveer 5 procent” in 2023, band met Taiwan is “door bloed verbonden”

China mikt in 2023 op een economische groei van “ongeveer 5 procent”. Dat blijkt uit een rapport van de regering dat zondag bij de opening van de jaarlijkse vergadering van het Nationaal Volkscongres, het Chinese parlement, werd gepubliceerd. Tijdens dat congres zei premier Li Keqiang ook dat de band met Taiwan “door bloed is verbonden”.

Na drie jaar van groeivertraging als gevolg van de coronabeperkingen, “kent de Chinese economie een krachtig herstel”, luidt het in het rapport van uittredend premier Li Keqiang. Het gaat om een van de meest voorzichtige Chinese groeidoelstellingen in decennia. Voor afgelopen jaar had Peking nog een groei van 5,5 procent voorspeld, maar uiteindelijk groeide de economie maar met 3 procent.

Nog in het rapport werd bekendgemaakt dat het Chinese militaire budget, het tweede grootste ter wereld na dat van de Verenigde Staten, in 2023 met 7,2 procent stijgt, iets meer dan het jaar voordien het geval was. Peking is van plan om 1.553,7 miljard yuan (omgerekend 225 miljard dollar) uit te geven aan defensie, wat wel nog altijd drie keer minder is dan Washington. Volgens experts geeft het officiële militaire budget van China echter slechts een deel van de werkelijke uitgaven weer, omdat veel uitgaven voor het Chinese leger ook onder andere begrotingen vallen.

Negen dagen

Tijdens het Volkscongres dat negen dagen duurt, komen meer dan 3.000 parlementariërs bijeen in Peking. De focus van de vergadering ligt op het uitzetten van de economische en politieke koers van het land. Zoals altijd worden er weinig verrassingen verwacht op het zorgvuldig georkestreerde evenement. Premier Li Keqiang wordt na twee ambtstermijnen wellicht vervangen door Li Qiang en ook de herbenoeming voor nog eens vijf jaar van de Chinese president Xi Jinping staat op de agenda.

Keqiang heeft zich er krachtig uitgesproken tegen de onafhankelijkheid van Taiwan. Hij riep op tot een “vreedzame hereniging” met de zelfbesturende democratische eilandrepubliek. “Aangezien wij Chinezen aan beide zijden van de Straat van Taiwan één bloedverwante familie zijn, moeten we de economische en culturele uitwisseling en samenwerking bevorderen en de systemen en het beleid verbeteren die bijdragen tot het welzijn van onze Taiwanese landgenoten”, aldus Li.

Hereniging

De premier pleitte verder om “de vreedzame ontwikkeling van de betrekkingen tussen China en Taiwan te bevorderen en het proces van vreedzame hereniging met China te stimuleren”. Hij riep ook op om het zogenaamde ‘één-Chinabeginsel’ toe te passen en om vastberaden stappen te zetten om de onafhankelijkheid van Taiwan tegen te gaan.

Het zelfbesturende democratische Taiwan, dat nooit deel heeft uitgemaakt van de Volksrepubliek China, heeft sinds 1949 een onafhankelijke regering. China beschouwt het eiland, met zowat 23 miljoen inwoners, echter als een deel van zijn grondgebied. De afgelopen maanden leidde dat meermaals tot spanningen. Na de Russische inval in Oekraïne heerst er in het westen grote bezorgheid dat China ook militair geweld zou kunnen gebruiken in zijn territoriale aanspraak op Taiwan.