VN-lidstaten bereiken na jarenlang onderhandelen historisch akkoord over bescherming van volle zee

De lidstaten van de Verenigde Naties hebben zaterdag, na meer dan tien jaar onderhandelen, eindelijk een akkoord te pakken over een internationale overeenkomst ter bescherming van de volle zee. Ze raakten het na een marathonzitting van 38 uur eens over een tekst.

“Het schip heeft de wal bereikt”, kondigde de voorzitter van de conferentie, Rena Lee, zaterdagavond om 21.30 uur plaatselijke tijd op de hoofdzetel van de Verenigde Naties in New York aan onder luid applaus. Ook andere partijen staken hun enthousiasme niet weg. “Dit is een historische dag voor de conservatie van natuur en een teken dat in een verdeelde wereld de bescherming van natuur en de mens het kan winnen van geopolitiek”, zei Laura Meller van Greenpeace.

Beschermd gebied

Een triomfantelijke Rena Lee, voorzitster van de conferentie. — © AFP

Het hoofddoel van de conferentie was ervoor te zorgen dat in de toekomst minstens 30 procent van de wereldzeeën als beschermd gebied wordt aangeduid. Ook moeten er procedures komen om economische projecten, expedities en andere activiteiten in de oceanen te controleren op hun milieuvriendelijkheid. Tot slot moet het High Seas-akkoord de biodiversiteit op volle zee onder een internationaal bindende bescherming plaatsen.

Onze planeet is voor ongeveer de helft bedekt met water. Twee derde van de oceanen liggen evenwel buiten de exclusieve economische zones van landen en behoren tot de volle zee. Dat betekent dat het grotendeels gebieden zijn die buiten de nationale rechtsmacht vallen. Hoewel een goede gezondheid van de mariene ecosystemen van cruciaal belang is, onder meer tegen de opwarming van de aarde, wordt momenteel slechts 1,2 procent beschermd. Het nieuwe akkoord moet daar verandering in brengen en moet het mogelijk maken om het in december afgesproken doel te behalen, namelijk dat in 2030 30 procent van het land en de zee te beschermen.

40 miljard

Tijdens de besprekingen over de definitieve tekst van het akkoord in New York heeft de Europese Unie 40 miljard euro toegezegd als bijdrage voor de verdere afhandeling en implementatie van de overeenkomst. De lidstaten van de VN zullen nog verder moeten samenkomen om het akkoord formeel te bestendigen, maar hebben ook nog veel werk voor de boeg om alle punten en komma’s juist te zetten.

Eerder deze week kondigde de EU tijdens de Our Ocean-conferentie in Panama al aan 860 miljoen dollar (ruim 800 miljoen euro) te steken in onderzoek, toezicht en behoud van oceanen in 2023. Volgens Panama is tijdens die bijeenkomst in totaal 19 miljard dollar (bijna 18 miljard euro) toegezegd voor oceaanbehoud, waarvan 6 miljard door de VS.

Jarenlang onderhandelen

Over een internationaal bindend akkoord ter bescherming van de volle zee wordt al vijftien jaar gesproken, maar de verschillende landen hadden sterk uiteenlopende standpunten en belangen. Eén van de twistpunten was bijvoorbeeld de verdeling van mogelijke winsten uit de exploitatie van genetisch hulpbronnen in zee. Ook over de verdeling van mariene genetische materialen werd maar moeilijk een consensus gevonden. Die kunnen gebruikt worden in industriële processen, voedsel en de farmasector. Zeesponzen worden bijvoorbeeld gebruikt bij de behandeling van HIV en kanker. Op dit moment hebben alleen rijke landen de middelen om op zoek te gaan naar die materialen.

Sinds 2018 werden er al verschillende onderhandelingsrondes georganiseerd. In augustus vorig jaar eindigde een eerdere conferentie in New York na twee weken nog zonder resultaat. Het laatste akkoord over de internationale wateren dateert al van 1982, toch al meer dan 40 jaar geleden.

“Het gaat nog even duren voor dit in voege gaat”, zei Liz Karan, directeur van Pews Trust, over het akkoord bij BBC. “De landen moeten het nog wettelijk goedkeuren en daarna moet een heleboel internationale instanties opgericht worden om alles te implementeren.”