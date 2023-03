Ingevallen Dante Vanzeir debuteert met gelijkspel bij New York Red Bulls in MLS

Afgelopen nacht heeft Dante Vanzeir in de Major League Soccer (MLS) zijn debuut gemaakt voor zijn nieuwe club, de New York Red Bulls. In de competitiewedstrijd tegen Nashville mocht de gewezen Union-spits na ruim driekwart wedstrijd invallen. Scoren kon Vanzeir nog niet. De Red Bulls geraakten niet verder dan een 0-0-gelijkspel tegen Nashville.