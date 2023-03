Dronken vrouw krijgt boete nadat ze in slaap viel in auto buiten McDonald’s met hamburger op haar borst

1.500 pond, net geen 1.700 euro. Zoveel moet een Britse vrouw betalen nadat ze buiten een McDonalds-restaurant in haar wagen in slaap gevallen was met veel te veel alcohol in het bloed en een hamburger die op haar borst rustte.

Een paar wodka’s had Caroline Fahy, een 44-jarige vrouw uit het Engelse plaatsje Erdington, naar eigen zeggen gedronken. Maar agenten keken toch even op toen ze haar op 10 juli 2022 net voor middernacht slapend aantroffen in haar Nissan Juke, vlak voor het McDonalds-restaurant in Birmingham, met een hamburger die op haar borst lag.

“De agenten spraken met haar, roken alcohol en merkten dat ze heel emotioneel was”, zei openbaar aanklager Shahid Rahman bij Birmingham Live. “Ze zat op de plaats van de bestuurder en had sleutels bij zich. In haar deur zat een open blikje cider en op de passagiersstoel lag een half lege fles wijn. In een zak vonden ze ook een fles wodka.”

Schuldig

Een alcoholtest wees uit dat ze bijna vier keer het toegelaten percentage alcohol in haar bloed had. Dat merkte hij al toen hij bij de auto in de buurt kwam, zei de agent die de interventie die avond deed. “Ik heb haar wakker gemaakt en in mijn auto laten stappen. Ze heeft de hele tijd zitten huilen op weg naar het politiebureau, al zei ze niet waarom.”

Camerabeelden wezen uit dat de vrouw net daarvoor nog gereden had. De vrouw daagde vrijdag niet op voor de behandeling van haar zaak in de rechtbank, en werd bij verstek schuldig bevonden aan rijden onder invloed. Ze kreeg een boete van 660 pond, moet 620 pond gerechtskosten betalen plus 264 pond slachtoffertoeslag. Samen goed voor ongeveer 1.500 pond, net geen 1.700 euro. Haar rijbewijs mag ze houden, volgens de rechter omdat er geen eerdere incidenten met haar waren geweest.