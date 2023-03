Griekse premier vraagt vergiffenis aan nabestaanden van slachtoffers na treinramp, 7.500 betogers aan parlement

“Als premier ben ik het aan iedereen verschuldigd, maar vooral aan de nabestaanden van de slachtoffers, om vergeving te vragen. Dit doe ik persoonlijk, maar ook in naam van allen die het land jarenlang hebben bestuurd”, schrijft Mitsotakis op Facebook.

De premier benadrukt daarna dat het “in het Griekenland van 2023 niet mogelijk zou mogen zijn dat twee treinen in tegengestelde richting op hetzelfde spoor rijden en dat niemand het merkt”. “We mogen ons niet verschuilen achter menselijke fouten. Het feit dat het digitale controlesysteem pas binnen enkele maanden volledig operationeel is, maakt mijn pijn nog groter.”

Veiligheid verbeteren

“In de komende dagen zal de verantwoordelijke minister maatregelen aankondigen om de veiligheid op het spoor onmiddellijk te verbeteren. Nu is het onze plicht om de families en slachtoffers bij te staan en en moedig de fouten van de staat te erkennen”, gaat Mitsotakis verder. “Ik zal de Europese Commissie en bevriende landen onmiddellijk om hulp vragen op het vlak van expertise, zodat we eindelijk moderne treinen krijgen.”

Al dagen komen de Grieken massaal op straat omdat ze van de regering verantwoording eisen over de chronische tekortkomingen van het spoorwegnet die tot het ongeval hebben geleid. Bij het ongeval kwamen al zeker 57 mensen om het leven, onder wie heel wat studenten.

Protest aan parlement

In de Griekse hoofdstad Athene betoogden zondag zowat 7.500 mensen voor het parlement. De demonstranten hielden borden omhoog met “Weg met de moorddadige regeringen”. De protestactie kwam er na een oproep van studenten, spoorwegarbeiders en werknemers in de publieke sector. Voor het parlement lieten ze honderden zwarte ballonnen in de lucht ter nagedachtenis van de 57 slachtoffers.

“We voelen een immense woede. De zucht naar winst en het gebrek aan maatregelen om passagiers te beschermen hebben geleid tot de ergste treinramp in ons land”, aldus Michalis Hasiotis, een vakbondsman die zich aansloot bij de optocht.