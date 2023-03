Vaticaan: “Aantal katholieken is wereldwijd toegenomen”

Het aantal katholieken wereldwijd is volgens het Vaticaan gestegen tot ongeveer 1,378 miljard mensen in 2021. Dat blijkt zondag uit het statistisch jaarboek van de Curie, aldus het officiële nieuwsportaal Vatican News. Volgens het rapport gaat het op jaarbasis om een stijging met 1,3 procent.

Terwijl er in Europa nauwelijks verandering was, waren er vooral in Afrika steeds meer katholieken (ruim 3 procent meer dan in 2020). In Amerika en Azië was er een stijging van ongeveer 1 procent.

In totaal maken katholieken ongeveer 17,67 procent van de wereldbevolking uit, volgens het Annuarium Statisticum Ecclesiae, de officiële naam van het jaarboek van het Vaticaan.

Vooral het aantal Afrikanen groeit: in 2021 was meer dan 19 procent van de katholieken uit dat continent afkomstig. Volgens de statistieken zijn er nu bijna evenveel Afrikaanse als Europese katholieken. Ongeveer de helft van de katholieken (48 procent) komt uit Noord-, Midden- en Zuid-Amerika. Het land met het hoogste aantal katholieken is Brazilië, met 180 miljoen.