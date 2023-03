Prins Harry en Meghan toch welkom op kroning van koning Charles

Prins Harry en zijn vrouw Meghan zijn welkom op de kroning van koning Charles. Onlangs is er een uitnodiging per mail gestuurd, bevestigt een woordvoerder van het koppel aan The Sunday Times. Of de hertog en hertogin van Sussex ook bij de ceremonie begin mei aanwezig zijn, is nog niet bekend.

Harry gaf in januari aan dat hij nog niet weet of hij naar Londen zal komen. Hij stelde toen eerst een gesprek met zijn vader koning Charles en broer prins William te willen. Of dat er ondertussen gekomen is, is niet duidelijk. Wel zeker is nu dat hij en zijn vrouw Meghan Markle uitgenodigd zijn om erbij te zijn.

De relatie tussen Harry en de rest van de familie stond al op gespannen voet door wat de voorbije jaren allemaal gebeurd is, maar dat is nog wat erger geworden sinds zijn boek Spare uitkwam. Daarin vertelt Harry uitgebreid over zijn ervaringen met onder anderen zijn vader en broer prins William.