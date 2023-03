Ook N-VA wil desnoods onderzoekscommissie naar bonussen bovenop pensioenen De Croo en Bracke

Het opzetten van een stelsel van extra toelagen voor hoge ambtenaren en Kamervoorzitters is “onder de radar” gebeurd. “We moeten dit uitvlooien, desnoods in een onderzoekscommissie.” Dat zei N-VA-Kamerfractieleider Peter De Roover zondag in De zevende dag in een debat met PVDA-voorzitter Raoul Hedebouw en Groen-Kamerlid Kristof Calvo.