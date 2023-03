Club Brugge kan op steun van 3.500 fans rekenen in Benfica, al ligt dat aantal in de realiteit waarschijnlijk pak hoger

Lissabon wordt vanaf maandag (en dinsdag) overspoeld door fans van Club Brugge: er reizen maar liefst 3.500 supporters mee. Dat zijn de officiële cijfers, want in de realiteit ligt dat aantal waarschijnlijk nog een pak hoger.

De 3.500 fans van Club Brugge die de reis maken, zijn mensen die een ticket hebben kunnen bemachtigen in het uitvak van het Estadio da Luz in Lissabon. Daar werkt Benfica de thuiswedstrijden af. Maar in de praktijk zullen er wellicht nog veel meer supporters van blauw-zwart de oversteek maken. Veel fans boekten meteen na de loting een vlucht zonder dat ze zich al verzekerd hadden van een kaartje. Waarschijnlijk zullen er her en der ook Belgen opduiken in de thuisvakken van Benfica. Op papier is het stadion momenteel volledig uitverkocht, al vallen er wel nog (peperdure) kaartjes te scoren via doorverkoopsites en op de zwarte markt.

De meeste fans maken maandag of dinsdag de reis. Ondanks de tegenvallende resultaten is het duidelijk dat de blauw-zwarte aanhang een memorabel Europees parcours wil afsluiten in schoonheid. Want de kans dat Club alsnog doorstoot naar de kwartfinale van de Champions League is na de 0-2 in Jan Breydel érg klein.