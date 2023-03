Club NXT-coach Nicky Hayen heeft respect voor zijn spelers na zege op RSCA Futures: “Na de referentiematch tegen Beveren wonnen we nu een non-match, maar die horen er ook bij”

Club NXT blijft druk zetten in de strijd om de derde plaats in de Challenger Pro League. De blauw-zwarte beloften klopten vrijdagavond voor het eerst dit seizoen de RSCA Futures. In het Lotto Park liep Club NXT 0-2 uit en blauw-zwart hield stand na de aansluitingstreffer. Volgende zondag wacht de topper op RWDM.

Het is al vaker gezegd dat de beloftenteams meer aandacht verdienen. Van volk en sfeer was vrijdag geen sprake in het Lotto Park in Anderlecht. Knap hoe de toekomst van RSCA en Club er zich niet aan stoorde en zich concentreerde op het voetbal. Club NXT opende de score langs Lenn De Smet. Een weekje na zijn tweelingbroer Liam opende dus ook Lenn zijn rekening in het profvoetbal. Na de pauze scoorde Jano Willems de 0-2. Na de aansluitingstreffer van Lissens was het voor Club NXT nog harken om niet voor de derde keer op rij gelijk te spelen tegen het jonge Anderlecht.

Nicky Hayen gaf toe dat dit niet onlogisch zou geweest zijn. “Ons spel was misschien minder goed, maar niet zoveel ploegen zullen komen winnen op Anderlecht”, besefte de blauw-zwarte trainer. “We proberen altijd voetballend voor de dag te komen en de ruimtes te benutten, maar mijn ploeg won hier op basis van overgave en mentaliteit en trok zo de zege over de streep. Mijn spelers verdienen daardoor mijn diepste respect. Ze moeten er heel veel voor doen, combineren dit ook met studies en trainingen bij de A-ploeg. Vorige week wonnen we een referentiematch tegen Beveren. Nu haalden we een non-match binnen, maar die horen er ook bij. Zo’n match tegen Anderlecht leeft onderling en het is mooi om die honger ook te zien en te voelen op het veld.”

Hayen waakt er nu over dat zijn jongens kunnen recupereren van deze zware partij en wil ze dan klaarstomen voor de trip naar leider RWDM. Voor William Simba wordt dat opnieuw een soort thuismatch. Simba woont in Brussel en werd vrijdag in Anderlecht gesteund door zijn familie in het stadion. “Tegen RWDM zullen ze er ook wel zijn. Dat is altijd plezant en dat is het nog meer als je gewonnen hebt.”

Simba kwam vorige zomer over van Moeskroen, maar had veel af te rekenen met blessureleed. Toen hij toch weer fit geraakte viel hij opnieuw uit, maar sinds vorige week is hij terug en hoopt hij een rol te kunnen spelen in deze promotiepoule.