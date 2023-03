Lucas Lissens gaat met RSCA Futures onderuit in het eigen Lotto Park: “Ik vond de Brugse zege niet verdiend”

Tijdens de play-offs spelen de RSCA Futures in het eigen Lotto Park, maar dat bracht hen vrijdagavond geen geluk. Het jonge paars-wit beet in het zand tegen de aartsrivaal uit Brugge en blijft op de laatste plaats in de Promotie Play-off.

llay Camara keerde terug uit schorsing en Rik Vercauteren bleef tussen de palen door de blessure van Timon Vanhoutte. Na vijf minuten keken de Brusselse jonkies al tegen een achterstand aan. Lenn De Smet troefde Lucas Lissens af en liet de netten trillen. “Ik werd lichtjes aangeraakt, maar werd daardoor wel uit evenwicht gebracht en miste mijn interceptie. De meeste scheidsrechters fluiten die overtreding, maar deze ref liet de fase gewoon doorgaan alsof er niets aan de hand was.”, foeterde Lissens na de wedstrijd.

© BELGA

Na een knappe beweging van De Wilde flirtte Stassin met de gelijkmaker. Aanvoerder Leoni schilderde de bal op het hoofd van Lissens, maar die kopte te zwak. Op het halfuur knalde Sadiki op doelman Shinton. Aan de overzijde hield Vercauteren Talbi van een tweede Brugse treffer.

Ishaq dropte kort voor rust na een solo de bal naast. Op het uur vlamde Willems raak met een volley na een hoekschop van Cuevas. Shinton pareerde aan de overzijde een loeier van De Wilde. Na een heerlijk hakje van Hubert knalde Stassin op de binnenkant van de paal. Ishaq bediende Camara, maar die kraakte zijn schot.

© BELGA

Anderlecht verdiende een treffer en kreeg die ook. Lissens kreeg de aanvoerdersband van de vervangen Théo Leoni en de Lennikse centrale verdediger vierde dat met zijn derde treffer op pass van assist-koning Camara nadat Engwanda een aanval op gang bracht. Amando Lapage haalde zwaar uit, maar de knal van de kleinzoon van Paul Van Himst zeilde naast.

63% balbezit voor RSCA Futures

Lucas Lissens blikte ontgoocheld terug, nadat 63% balbezit niet volstond om een pijnlijke nederlaag af te wenden. “Ik vond de Brugse zege niet verdiend. Onze opponent toonde zich bijzonder efficiënt. We hadden er meer kunnen uithalen. Anderlecht toonde zich dominant, maar we bezondigen ons wel aan te veel slordigheden. Met een één op zes namen we een slechte start, maar toch blijft het ons doel om als eerste beloftenploeg te eindigen.”

© BELGA

Coach Guillaume Gillet leed met zijn team een eerste nederlaag in 2023. “De cijfers doen pijn, want we domineerden. Club NXT mikte op de tegenaanval en liet ons het balbezit. We hadden de wedstrijd onder controle, maar met één lange bal werden we uit verband gespeeld. We mogen de armen niet laten zakken. Met nog acht wedstrijden voor de boeg blijft het doel om voor Club NXT te eindigen”, bleef Gillet strijdvaardig met zaterdag een trip naar het Lisp voor de boeg waar Lierse Kempenzonen de gastheer is.