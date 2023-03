Verpleegster aangehouden na verdacht overlijden bejaarde vrouw in Martelange

De politie heeft een verpleegster aangehouden na het overlijden van een bejaarde vrouw in Martelange, in de provincie Luxemburg.

De bejaarde vrouw, geboren in 1930, werd woensdag dood aangetroffen in haar woning. Het was de verpleegster die de politie had verwittigd.

Omdat de politie de omstandigheden van het overlijden verdacht vond, werd een onderzoek geopend.

De verpleegster werd donderdag lang verhoord en is nu aangehouden op verdenking van doodslag. Dinsdag moet ze voor de raadkamer verschijnen.