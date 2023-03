Kernkabinet komt maandag samen over energiebevoorrading vanaf 2025

Wellicht niet toevallig duikt nu een document van het FANC op waarin het de mogelijke inzet van de kerncentrales Doel 4 en Tihange 3 naar voren schuift.

Begin dit jaar sloot de federale regering een akkoord met uitbater Engie Electrabel over een levensduurverlenging van de twee jongste kerncentrales in ons land. Beide partijen zeggen alles in het werk te zullen stellen om Doel 4 en Tihange 3 vanaf november 2026 nog tien jaar operationeel te houden, na hun voorziene sluiting in 2025.

Elia waarschuwt intussen evenwel dat er tijdens de winters van 2025-2026 en 2026-2027 bijkomende nucleaire elektriciteitsproductie zal nodig zijn om de bevoorradingszekerheid te garanderen, onder meer omdat de uitval van het nucleaire park in Frankrijk groter zou kunnen zijn dan tot nu werd aangenomen. Doel 4 en Tihange 3 liggen tijdens die eerste winter in principe stil voor de werken die hun heropstart mogelijk moeten maken, terwijl er voor de tweede winter rekening mee moet worden gehouden dat de twee centrales mogelijk niet tijdig kunnen heropstarten. De regering vroeg daarom al aan Engie Electrabel of de oudste centrales Doel 1 en 2 en Tihange 1, die eveneens in 2025 stopgezet worden, kunnen worden ingezet, maar om uiteenlopende redenen is dat voor de uitbater geen optie.

FANC

Het FANC komt daarom nu met het alternatieve scenario voor de dag om in 2025-2026 en 2026-2027 mogelijk tóch Doel 4 en Tihange 3 in te zetten. Dat nieuws raakte eerder al bekend, maar het officiële schrijven van het FANC aan de regering, dat dateert van 1 maart, is nu uitgelekt. Het document belandde ook bij Belga. Kort samengevat zegt het FANC dat de geplande werken aan de twee centrales meer in de tijd kunnen worden gespreid, zodat deze reactoren “al tijdens de winterperiodes 2025-26 en 2026-27 (...) kunnen overgaan tot elektriciteitsproductie”.

Niet onbelangrijk: het FANC heeft over dit scenario, “dat niet eerder in rekening werd gebracht”, al informeel gesproken met Engie Electrabel , “(dat) hierin een mogelijkheid ziet om dit scenario uit te voeren, op voorwaarde dat de nieuwe kernbrandstof beschikbaar zal zijn”. Het FANC vindt de inzet van Doel 4 en Tihange 3 in ieder geval verantwoord op het vlak van nucleaire veiligheid.

Alternatief scenario

Maandag buigen het kernkabinet, minister Van der Straeten en Elia zich vanaf 8 uur over het dossier. In de gelekte nota beveelt het FANC aan het alternatieve scenario dat het schetst “op korte termijn verder te bespreken”, ook met uitbater Engie Electrabel. MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez roept de regering alvast opnieuw op om het kader te scheppen om alle kerncentrales te verlengen.