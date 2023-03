Politie zoekt identiteit van in water gevonden baby maar maakt zich ook zorgen om moeder

Nederland is in de ban van baby X. Het lichaam van het meisje werd vrijdag gevonden in het water in Zuid-Holland. Ze zat in een tas. De politie zoekt haar identiteit maar maakt zich ook grote zorgen over de moeder die mogelijk niet de nodige medische zorgen kreeg na haar bevalling.

„”Ergens in onze omgeving is een meisje of een moeder die hulp nodig heeft”, zegt Natalie van Hoorn, wijkagent in Krimpen aan de Lek. In een zijarm van de Nederlandse waterloop, op het grondgebied Lekkerkerk, werd vrijdagmiddag het lichaam van een dode baby gevonden. Het meisje zat in een tas die op het water dreef.

Een werkman zag de tas en haalde ze uit nieuwsgierigheid naar de kant. Groot was zijn verbazing toen hij zag dat er een babylijkje in zat.

Hoe de boreling is gestorven, zal verder onderzoek moeten uitwijzen. Een uitgebreide autopsie is voorzien. Het is ook nog niet duidelijk of het meisje geleefd heeft en zo ja, hoe lang.

De politie heeft een oproep naar getuigen gelanceerd maar zegt niet zeker te weten waar de tas in het water werd gedumpt. Het zou best kunnen dat het een eind uit de buurt gebeurde en dat de tas door de sterke stroming is meegenomen tot waar een arbeider ze vond.

Het onderzoeksteam probeert nu niet alleen te achterhalen wie de baby is, wat er met het kindje gebeurd is en wat de oorzaak van haar overlijden is. Maar tegelijk maken speurders zich ook grote zorgen over de moeder haar medische toestand.

“Heeft ze wel de medische zorgen gekregen die ze nodig had”, vragen ze zich af.

Daarom is naast een oproep tot getuigen over de baby ook een oproep voor informatie over de moeder van het kindje. Er is onder meer in ziekenhuizen in de buurt geïnformeerd