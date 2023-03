Bijna evenveel energie opgewekt als in hartje zomer: afgelopen februari was recordmaand voor zonnepanelen

De zonne-energie die geproduceerd wordt in ons land, breekt alle records dit jaar. Extreem zonnig is het nochtans nog niet geweest, maar het aantal zonnepanelen ligt gewoon fors hoger dan vroeger.

Met 320 gigawattuur is de afgelopen maand februari een absolute recordmaand geweest voor zonne-energie in ons land. Dat blijkt uit cijfers van Elia, de beheerder van ons hoogspanningsnet. Het is 44 procent meer dan vorig jaar en veruit het hoogste aantal ooit voor februari. Ter vergelijking: in 2017 haalden we 335 gigawattuur in augustus, in hartje zomer dus. Ook januari van dit jaar was al een recordmaand met 125 gigawattuur, een kwart meer dan januari 2022.

Januari was nochtans een zeer sombere maand met slechts 32,5 uur zon (normaal moet dat 59 uur zijn). Februari is dan weer “normaal” met 81 uur zon tegenover 73 uur normaal. En toch zo’n recordcijfers.

Dat komt vooral omdat er zoveel meer zonnepanelen liggen op onze daken. Er zijn vorig jaar zowat 100.000 zonnepaneleninstallaties bijgekomen in Vlaanderen, goed voor 517 megawatt aan extra productie. Dat is twee derde meer dan in 2021.

Volgens Elia zijn wind- en zonne-energie intussen goed voor respectievelijk 12,5 procent en 7,3 procent van de Belgische elektriciteitsmix. 47,3 procent kwam in 2022 van kernenergie.

