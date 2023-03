ANZEGEM/ANTWERPEN

“Ik weet wel dat hij niet meer leeft, maar we hebben geen houvast”, zegt Marc Claus (65) uit Anzegem. Zijn zoon Kristof (32) belandde zaterdagnacht na een technofeest in de Antwerpse Waagnatie in de Schelde en werd meegesleurd door de stroming. Een zoekactie leverde niets op.