Beveren blaast titelstrijd nieuw leven in na verdiende zege tegen RWDM: “Opgelucht, maar we zijn zeker nog niet tevreden”

Met SK Beveren tegen RWDM stond zaterdag de topper in de Promotion Play-Offs op het programma. De thuisploeg moest absoluut winnen om zijn kansen op de titel gaaf te houden, maar de wedstrijd kon niet slechter beginnen voor de manschappen van trainer Wim De Decker. Vukotic liet zich na een klein kwartier kinderlijk van de bal zetten, waardoor Hazard met de bal aan de haal ging. De flankaanvaller bleef ijzig kalm en bediende Challouk op een schoteltje. Beveren al vroeg in slechte papieren in de wedstrijd die het absoluut moest winnen. De thuisploeg herstelde het evenwicht, zonder echt gevaarlijk te zijn. Verder dan enkele gevaarlijke voorzetten en schoten vanop afstand kwamen ze niet. Het bleef bovendien opletten voor de tegenaanvallen van de bezoekers uit Molenbeek.

Super-sub Mbokani

Beveren moest scoren en dus greep De Decker in tijdens de rust. Enter Mbokani, op de bank gestart nadat hij de voorbije week last had van de knie. De Congolese spits moest de thuisploeg wat offensieve kracht bijbrengen. En met succes. Geel-blauw stelde op amper vijf minuten orde op zaken. Eerst lukte Nsimba de gelijkmaker nadat Barry de bal door de benen liet rollen. Even later verschalkte Hrncar doelman Defourny met een overhoekse knal nadat hij werd bediend door Mbokani. “Ik kwam bij de rust in de ploeg om het verschil te maken en dat is gelukt”, vertelt een tevreden Mbokani. “Ik ben blij dat ik de assist kon geven voor het winnende doelpunt. We moesten absoluut winnen om de kloof niet groter te laten worden. Dat besefte de spelersgroep maar al te goed. Of Beveren mij voor deze matchen gehaald heeft? Elke wedstrijd is belangrijk in de Play-Offs. We zullen moeten strijden tot het einde van de competitie.”

Opnieuw speelbaar

Beveren had de wedstrijd onder controle en bij RWDM leek het beste eraf. De bezoekers konden hun spel van voor de rust niet meer ontwikkelen. Even werd het nog bibberen nadat de pas ingevallen Joachim Van Damme met rood van het veld gestuurd werd voor een tackle langs achter op Botella. Al trok de middenvelder zijn benen nog wel in. “De opluchting is natuurlijk heel groot”, vertelt trainer Wim De Decker. “Drie of negen punten is een gigantisch verschil. Daar moeten we niet flauw over doen. Het doet heel veel deugd om deze zege thuis binnen te halen. Als objectieve toeschouwer een verdiende overwinning voor ons. Maar we zijn zeker nog niet tevreden. Dit was slechts de volgende stap in de reeks die we willen neerzetten.”

Door deze overwinning nadert Beveren opnieuw tot op drie punten van leider RWDM. De titelstrijd ligt weer helemaal open. “Het is opnieuw speelbaar”, beseft ook De Decker. “Toch wil ik niet te veel rekenen. Dat hebben we niet gedaan toen we zes punten achterstonden, en dat gaan we nu ook niet doen. Laat ons maar rustig voortdoen. Je voelt dat het goed zit. Of het ook voldoende zal zijn? Dat zullen we op het einde van het seizoen zien.”