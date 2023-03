Logopedie wordt voor veel mensen onbetaalbaar nu prijzen zijn opgetrokken: “Kinderen in armoede zijn de grootste dupe”

Omdat veel logopedisten hun prijzen hebben opgetrokken, is een behandeling vaak per jaar zo’n 500 euro duurder geworden. Veel ouders die het niet breed hebben, schrappen daardoor de therapie voor hun kinderen. “Een maatschappelijk drama”, zegt kinderarmoedeorganisatie Pelicano.

“Een op het eerste gezicht kleine verschuiving, die op lange termijn enorme gevolgen heeft.” Dat zegt Christiaan Hoorne, de algemeen directeur van Stichting Pelicano, over de prijsstijgingen bij veel logopedisten. In veel gevallen is de therapie de afgelopen maanden 5 euro per halfuur duurder geworden, wat de meerprijs op jaarbasis in de honderden euro’s doet stijgen. “Dat is een drama”, zegt Hoorne.

Die prijsstijgingen zijn er gekomen omdat logopedisten massaal “gedeconventioneerd” zijn: ze houden zich niet meer aan de bedragen die in hun sectorovereenkomst staan. “De overeenkomst die ons vorig jaar werd opgelegd door minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit), was onaanvaardbaar en financieel onleefbaar. Daarom is bijna zeventig procent van de logopedisten in Vlaanderen intussen gedeconventioneerd”, zegt Hoorne.

Remgeld

Met de honoraria in die sectorovereenkomst moesten ouders zelf 5,5 euro remgeld betalen voor een halfuur logopedie voor hun zoon of dochter. “Nu komt daar vaak rond de 5 euro bij”, zegt Stefaan Lefevere, de gedelegeerd bestuurder van de Vlaamse Vereniging voor Logopedisten (VVL).

Als je uitgaat van acht beurten per maand, kom je dus aan zowat 500 euro extra kosten per jaar. “Alles samen kost een logopedist dan meer dan 1.000 euro per jaar. Voor veel mensen is dat onbetaalbaar. En kinderen in armoede zijn daar de zwaarste dupe van”, zegt Hoorne.

Tussen de plooien

De VVL bevestigt dus de prijsstijgingen, maar wijst er wel op dat één op de vijf kinderen die bij hen in behandeling zijn, onder het stelsel van verhoogde tegemoetkoming vallen. “Dan mogen wij zelfs niets extra vragen bovenop de sectorovereenkomst”, zegt Lefevere. “Voor hen verandert er dus niets.”

“Dat klopt”, zegt Hoorne. “Maar er zijn talloze kinderen die in een gezin zitten dat net boven die grens valt voor verhoogde tegemoetkoming. Zij vallen tussen de plooien, terwijl ze met heel veel zijn.”

