Vijftien jaar lang is erover gebakkeleid. Maar na vijf mislukte pogingen en een onderhandelingsmarathon van bijna veertig uur hebben circa zo’n 170 lidstaten van de Verenigde Naties in New York nu toch een akkoord bereikt over de bescherming van de oceanen, de ‘High Seas’-overeenkomst. Maar wat staat er precies in? En waarom moest het zolang duren?