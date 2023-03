Friturist Steffy, gepensioneerden Gerda en Bruno en mama Kyana. Stuk voor stuk getuigden ze de voorbije maanden in deze krant over hoe hard ze getroffen werden door de energiecrisis. Nu de prijs voor gas en elektriciteit aan het dalen is, maken ze de balans op. “Het gaat veel beter, maar de budgetmeter blijft toch nog even hangen.”