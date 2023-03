Niet alleen over stikstof raken Demir en Brouns het niet eens: ministers kibbelen ook over wie bestrijding van Aziatische hoornaar moet betalen

De Aziatische hoornaar is al een tijdje in opmars in ons land. De vervelende exoot, die pijnlijker steekt dan zijn inheemse variant en ook onze bijen opvreet, moet bestreden worden. Alleen: de bevoegde ministers Zuhal Demir en Jo Brouns raken het maar niet eens over wie dat moet betalen.

“De beheerregeling raakt niet rond dus wil ik anticiperen.” Zo legt Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) haar beslissing uit om 200.000 euro uit te trekken voor de bestrijding van de Aziatische hoornaar. Een algemeen Vlaams plan is er nog niet.

Over dat beestje heb je waarschijnlijk al gehoord. De hoornaar heeft een langere angel en prikt dus pijnlijker dan een limonadewesp van hier. Maar vooral: Aziatische hoornaars hebben een appetijt voor onze inheemse honingbijtjes. Komt een bij buiten, dan vliegt de hoornaar erop, bijt zijn kop en achterlijf af en geeft het middenstuk te eten aan zijn larven.

“Dus ja, op sommige vlakken zijn het toch wel monsters”, zegt René De ­Backer. Hij is voorzitter van het Vlaams Bijeninstituut (VBI), een vereniging met een kleine duizend aangesloten imkers.

Dat er bestreden moet worden, staat als een paal boven water. Maar Vlaanderen raakt het niet eens hoe dat moet gebeuren. Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) en Jo Brouns, minister van Landbouw (CD&V) zitten elkaar – behalve in het stikstofdossier – ook hier in de haren. “Vlaanderen komt hier niet mooi uit”, zegt De Backer.

Volgens Demir is een beheerregeling nodig: een tactiek over wat we gaan doen om de opmars tegen te houden. En is het het departement Landbouw en Visserij (en minister Brouns dus) die daar niet mee rond geraken. Daarom wacht ze dat niet af en trekt ze nu al geld uit.

“Als ook andere bevoegde departementen hun verantwoordelijkheid opnemen, geraken we al een stap vooruit”, zegt ze.

De bestrijding en verdelging is nochtans een opdracht voor het Agentschap Natuur en Bos (en minister Demir dus), kaatst het departement Landbouw en Visserij terug. “Wij zijn enkel bevoegd voor bestrijding van de Aziatische hoornaar in de imkerij. En dat zit vervat in het Strategisch Plan GLB. En dat is nog niet goedgekeurd.”

Want dat hangt dan weer vast aan het stikstofdecreet, waar afgelopen weekend nog druk aan voort onderhandeld werd.

Een echt wespennest, of hoornaarnest zo u wil. Volledig uitroeien zal niet meer lukken, zegt ANB. “We maken beter realistische beheerdoelen”, zegt Jeroen Denaeghel van Natuur en Bos.

“Toch is het absoluut noodzakelijk dat we krachtdadig optreden”, zegt René De Backer van het Bijeninstituut. “In 2021 hebben we 260 nesten vernietigd, vorig jaar 1.250. Dit jaar verwachten we er 5.000.”

LEES OOK. Oproep om Aziatische hoornaar meteen te doden: “Anders worden ze gevaarlijk voor mens en natuur”