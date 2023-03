Zijn vrouw vermoord omdat hij zich affaire inbeeldde: meer duidelijkheid over man die zijn kersverse echtgenote doodde

Jacky G. (65) gepensioneerd ploegbaas bij Ford zou zijn vrouw Myriam Nivarlet uit Schaffen vermoord hebben uit jaloezie, zo blijkt nu, drie maanden na de feiten waarbij hij haar thuis in Schaffen vermoordde met een mes. “Het is te zeggen. Hij had het waanidee dat zijn vrouw overspel pleegde. Uit het psychologisch verslag blijkt dat onze cliënt zeer vatbaar is voor paranoïde ideeën en wanen”, meent zijn advocaten.