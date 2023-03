AS Monaco van Philippe Clement laat tweede plaats liggen met gelijkspel in Troyes

Op de 26e speeldag in de Ligue 1 heeft Monaco zondag vrede moeten nemen met een 2-2 gelijkspel in champagnestad Troyes. Na een doelpunt van Romenique Kouame (31.) keek Monaco bij de rust tegen een achterstand aan, maar diep in de tweede helft leek Wissam Ben Yedder (81e en 83e) de overwinning over de streep te rekken voor het team van Philippe Clement. In de blessuretijd besliste Iké Ugbo (ex-Cercle en -Genk) er anders over.

Middenvelder Eliot Matazo maakte de 90 minuten vol voor Monaco. Dat liet de kans liggen om voorlopig de tweede plaats in te palmen. Met 51 punten is het nu derde, op twaalf punten van Paris Saint-Germain en op één punt van Marseille, dat zondagavond in Rennes verder uit kan lopen. Voor degradatiekandidat Troyes was het ene punt onvoldoende om van de voorlaatste plaats weg te komen.

Nog in Frankrijk pakten Thomas Foket en Thibault De Smet met Reims een late 1-0 zege tegen Ajaccio. De ingevallen Jens Cajuste scoorde vijf minuten in blessuretijd de enige treffer van de middag. Foket en De Smet speelden de hele wedstrijd bij het team van coach Will Still, Maxime Busi bleef op de bank. Sinds Still half oktober de fakkel overnam, verloor Reims nog niet in competitieverband. Het won acht keer en speelde acht keer gelijk. Het rukte zo op naar de achtste plaats.

Toulouse en kapitein Brecht Dejaegere verloren met 0-1 van Clermont. Dejaegere werd op het uur naar de kant gehaald, bij Clermont ontbrak Max Caufriez met een blessure. Ook Matz Sels en Strasbourg gingen in eigen huis met 0-1 onderuit. Sels speelde de hele partij bij de thuisploeg. In de tussenstand is Toulouse twaalfde en Strasbourg zestiende.