Aaron Leya Iseka vindt opnieuw onderdak in Turkse tweede klasse

De 25-jarige aanvaller komt sinds de zomer van 2021 uit voor Barnsley. De toenmalige tweedeklasser ging hem destijds zoeken in Frankrijk, waar hij drie seizoenen aan de slag was. Toulouse, uitkomend in de Ligue 2, nam hem voordien over van Zulte Waregem en leende hem een seizoen uit aan eersteklasser Metz.

Met Barnsley tuimelde hij vorig seizoen uit The Championship. In de eerste helft van dit seizoen werd hij al uitgeleend aan Adanaspor, waarvoor hij in tien duels twee keer raak trof. Adanaspor is de nummer twaalf in de Turkse tweede klasse, Tuzlaspor de nummer dertien.