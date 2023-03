Brandweerman krijgt vuistslag van voorbijganger terwijl hij zieke helpt

Een brandweerman is zondagnamiddag het slachtoffer gewonden van zinloos geweld. Hij werd door een voorbijganger in het gezicht geslagen en is vier dagen werkonbekwaam. “De brandweerman is enorm onder de indruk van de feiten.”

Twee brandweermannen waren zondagnamiddag in de Godfried van Bouillonstraat in Sint-Joost-ten-Node een medische interventie aan het uitvoeren voor een zieke persoon in een woning. “Terwijl hij materiaal in de ziekenwagen aan het schikken was, werd hij aangesproken door een voorbijganger”, vertelt bandweerwoordvoerder Walter Derieuw. “Onze collega antwoordde dat alles in orde was, maar kreeg plots een hevige vuistslag in het gezicht. Daarna zette de agressor het op een lopen.”

De brandweerman was geblesseerd in het gelaat en zijn bril werd beschadigd. “Hij bracht samen met zijn collega de zieke persoon nog naar het ziekenhuis en toonde daardoor een voorbeeldig plichtsbesef. Ter plekke liet hij zich ook verzorgen. Hij is enorm onder de indruk van de omstandigheden en is zeker vier dagen werkonbekwaam. Aan het slachtoffer is ondertussen ook al psychologische hulp aangeboden”, vertelt Derieuw.

Frustratie

Het is niet de eerste keer dat een brandweerman het slachtoffer is van zinloos geweld. “Op oudejaarsavond vinden zo’n zaken plaats, en er is soms ook agressie bij vrienden of familieleden van het slachtoffer omdat ze gefrustreerd zijn door de situatie. Maar hier was er geen enkele aanleiding. De voetganger dook op uit het niets en gaf zomaar een vuistslag.”

De persoon in kwestie zette het op een lopen en kon nog niet geïdentificeerd worden. Er werd een klacht neergelegd bij de politie en de directie van de brandweer zal zich aansluiten bij de klacht en zich burgerlijke partij stellen.

Manifestatie

Op 7 maart komen brandweermannen in Brussel de straat op voor een nationale manifestatie. “Het zinloze geweld en agressie tegen hulpverleners is een van de punten waarvoor we die dag op straat komen. Ook roepen we de ministers van Binnenlandse Zaken en van Volksgezondheid op om dringend meer te doen voor de hulpverleningszones en de nodige financiering te voorzien”, besluit Derieuw. amg