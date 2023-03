Halle dekoloniseert stadspark en geeft koloniale beelden nieuwe invulling

In Halle heeft het stadsbestuur zondag de nieuwe invulling van de koloniale standbeelden in het Albertpark voorgesteld aan het publiek. Dat gebeurde op een evenement dat de titel ‘Congo feest?’ droeg. Bezoekers kregen verschillende toespraken te horen, en een gedicht van slam poet Sarah Bekambo. Ook werd een minuut stilte gehouden “voor de slachtoffers van paternalisme, racisme en discriminatie en ons gedeeld koloniaal verleden”.

“In 2020 besloot de stad Halle een dekoloniseringstraject op te starten, in samenwerking met het Agentschap Integratie en Inburgering”, klinkt het bij het stadsbestuur. “Zo werd uiteindelijk besloten om het borstbeeld van Leopold II naast zijn sokkel te plaatsen, het standbeeld van de koloniale pioniers in te groenen en infoborden te plaatsen bij de standbeelden. Er komt bovendien een digitale zuil in het park met meer informatie over ons gedeeld koloniaal verleden en de impact hiervan op onze huidige samenleving. Ook is er een traject opgestart om een antiracisme- en discriminatiebeleid uit te werken.”

Erkenning geven

Zondag werd één en ander voorgesteld aan het grote publiek, op het evenement ‘Congo feest?’.

“Het vraagteken in de naam van het evenement ‘Congo feest?’ toont de afweging aan: we vieren feest op zondag 5 maart in het Albertpark, maar we denken daarbij ook aan de gebeurtenissen uit de koloniale periode en de sporen die deze nog nalaten. Onze stad wil hiermee erkenning geven aan de Congolese gemeenschap en duidelijk laten weten dat we elke vorm van racisme en discriminatie afkeuren.”

De bezoekers kregen na de toespraken een interactieve rondleiding over thema’s zoals het koloniaal verleden, paternalisme, racisme en discriminatie. Op verschillende plaatsen in het park gingen enkele Hallenaren daarover in dialoog met elkaar. In CC ‘t Vondel waren er ook Congolese lekkernijen, kunst en muziek. Voor de jeugdbewegingen werden workshops aangeboden rond het thema diversiteit en racisme.