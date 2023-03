Budget van 10 miljoen euro voor terugbetaald ‘zorgtraject’: regering schakelt versnelling hoger in strijd tegen obesitas bij kinderen

Er is een strijdplan in de maak om obesitas en zwaarlijvigheid bij de jeugd tegen te gaan. Bij kinderen vanaf drie jaar moet obesitas zo snel mogelijk opgespoord worden en beter begeleid. En die begeleiding zal ook terugbetaald worden: er wordt een budget van 10 miljoen euro voorzien.

Het is niet “hun schuld”, het is niet dat ze “niet goed bezig zijn” of “gewoon wat minder moeten eten”. Neen, kinderen met obesitas kampen met een chronische ziekte en moeten dus veel beter begeleid worden. Dat is de basis van het strijdplan dat in de maak is tegen obesitas bij kinderen en jongeren. Tegen midden dit jaar moet het rond zijn, belooft minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit). “Net als alle andere chronische ziektes verdient obesitas de beste en vooral juiste en betaalbare zorg.”

Er komt een “zorgtraject” voor kinderen met obesitas waarbij ze over langere tijd begeleid zullen worden door een heel team van artsen en specialisten. Want daar stropt het nu nog. “De zorg is er wel, maar is nog niet gestroomlijnd”, zegt An Vandeputte, directeur van Eetexpert.be, het kenniscentrum voor eet- en gewichtsproblemen. “Soms ziet iemand nu signalen dat een kind obees is – iemand van het CLB, een huisarts – en wordt het doorverwezen, maar dan valt het stil.”

Hoog risico

Dat zal dus veranderen. Op basis van de ernst en de impact op de gezondheid zullen onder meer huisartsen een inschatting moeten maken van hoe hoog het risico is voor het kind. “We laten ze daarna ook niet los”, zegt Vandenbroucke.

“Zo’n behandeling is ook niet simpel”, zegt Vandeputte. “Sommige kinderen hebben overgewicht door een verstoord eetgedrag, soms vanuit genetische voorbestemdheid, soms als bijwerking van medicatie, soms zitten ze met emoties vast: er zijn talloze redenen. Je moet dat uitklaren, en dan goed doorverwijzen naar gespecialiseerde hulp: diëtisten, psychologen, kinesisten, enzovoort.”

De doelgroep zijn kinderen tussen 3 en 18 jaar. Hoelang die begeleiding duurt, hangt af van kind tot kind. Een “casemanager” zal de situatie opvolgen en kan opnieuw hulp bieden als het op een bepaald moment weer minder loopt.

Versnipperd

Het dieetadvies – maar bijvoorbeeld ook psychotherapie, kine of familietherapie – zullen straks ook terugbetaald worden. Minister Vandenbroucke trekt daar 10 miljoen euro voor uit. Er wordt nu ook al een en ander terugbetaald, maar ook dat zit nog te veel versnipperd, zegt endocrinoloog Bart Van der Schueren van de obesitaskliniek van het UZ Leuven. “Voor bariatrische chirurgie (maagverkleining, red.) betalen we bij volwassenen bijvoorbeeld wel de ingreep terug, maar niet de begeleiding voor en na zoals psychologische begeleiding. Dat is vreemd. Net zoals het vreemd is dat we behandeling van slaapapneu en diabetes wel terugbetalen, maar niet de begeleiding tegen obesitas die slaapapneu en diabetes kan helpen vermijden.”

Endocrinoloog Bart Van der Schueren. — © Dirk Vertommen

Vinger wijzen

Van der Schueren had gehoopt dat het zorgtraject en de terugbetaling ook voor volwassenen zou worden uitgewerkt. “Maar ik begrijp dat we ergens moeten beginnen, en dan is het goed dat het eerst om de kinderen gaat. Kinderen van drie jaar bepalen uiteraard zelf nog niet wat ze eten, bij hen gaat het dan om begeleiding van de ouders. Dat is heel belangrijk, want een kind dat obesitas heeft, heeft negentig procent kans om op volwassenen leeftijd ook te zwaar te zijn. Dat kost de overheid handenvol geld en zorgt voor een belasting van het gezondheidssysteem.”

De nieuwe aanpak moet de “vervormde invulling” die wij geven aan het probleem van obesitas helpen bijstellen, zegt Vandeputte. We horen nog te vaak: als je het maar wil, dan lukt het wel om te vermageren. Of: je bent lui als het niet lukt om af te vallen. Van die aanpak van met de vinger wijzen moeten we zo snel mogelijk af.”