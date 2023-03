Een twerkcoach in ‘The greatest dancer’, eerder gaf Lizzo al een TED-talk over twerken en je zag zonder twijfel al hiphopvideo’s passeren waar vrouwen ritmisch hun derrière op en neer bouncen op de beat. Twerken is hip, hot en overal. Net als paaldansen is ook deze expressieve, sensuele en licht pikante vorm van zelfexpressie nu goed op weg mainstream te worden. “Twerken vulgair? Het is net heel emanciperend.”