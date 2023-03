Opnieuw blessurezorgen: Jérémy Doku moet na 25 minuten al gewisseld worden bij Stade Rennes

Jérémy Doku’s wedstrijd tegen Olympique Marseille zat er zondagavond al snel op. De Rode Duivel moest bij Stade Rennes na 25 minuten gewisseld worden: Doku ging na een sprintje tegen de grond en bleef zitten. Er is nog niets geweten over de ernst van de mogelijke blessure, maar Rennes dreigt zijn jonge flankspeler dus weer even kwijt te zijn.

Doku kampte in het begin van het seizoen al meerdere keren met spierblessures en kwam daardoor vanaf begin september tot de start van het WK voetbal bijna niet in actie. Sinds de uitschakeling van de Rode Duivels kwam hij in de Ligue 1 al iedere match in actie voor Stade Rennes. Een week geleden scoorde hij nog het enige doelpunt tegen FC Nantes.

De blessurezorgen van Doku zijn mogelijk ook slecht nieuws voor de nieuwe Belgische bondscoach Domenico Tedesco. De Rode Duivels spelen op 24 maart immers hun eerste wedstrijd van de EK-kwalificatieronde in en tegen Zweden. Vier dagen later is ook een oefenmatch tegen Duitsland ingepland.

Rennes verloor de topper tegen Marseille met 0-1: Sead Kolasinac scoorde na een klein uur de enige goal van de match. Arthur Theate zorgde in de 94ste minuut nog bijna de gelijkmaker, maar zag zijn poging afgestopt worden door doelman Lopez. Marseille blijft daardoor als enige een klein beetje in het spoor van leider PSG, dat acht punten meer telt. Rennes blijft vijfde met negen punten achterstand op Marseille.