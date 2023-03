Anderlecht is terug bij af. Na de nederlaag en de non-prestatie tegen AA Gent is de kwalificatie voor Play-off 2 opnieuw veraf. Paars-wit won nog geen enkele keer tegen een ploeg uit de top acht. Tja... Volgende zondag tegen directe concurrent Cercle Brugge wordt het echt alles of niets. Dan verliezen en het seizoen is voorbij.