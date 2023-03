Amnesty roept op om mensenrechtenschendingen van taliban te vervolgen

Mensenrechtenorganisatie Amnesty International vraagt de lidstaten van de Verenigde Naties (VN) om op te treden tegen de verslechterende mensenrechtensituatie in Afghanistan. Aan de straffeloosheid van de taliban moet een einde komen, eist de organisatie maandag. “Het is tijd dat de internationale gemeenschap na haar herhaalde publieke verklaringen concrete actie onderneemt”, verklaarde secretaris-generaal van Amnesty Agnès Callamard.

“De mensenrechtensituatie in Afghanistan verslechtert aan sneltempo en de meedogenloze schendingen van de taliban gaan elke dag door”, aldus Callamard. “Onlangs zijn mensen die openlijk kritiek hadden op de regels van de taliban zonder opgaaf van reden gearresteerd. Tegelijkertijd gaat de verstikkende onderdrukking van de rechten van vrouwen en meisjes en de gerichte executies van leden van de Hazara-minderheid door. Het is duidelijk dat de taliban niet bereid zijn noch in staat zijn om acties van hun aanhangers te onderzoeken die de mensenrechten van de Afghaanse bevolking op grove wijze schenden”, concludeert ze.

Amnesty International roept de Mensenrechtenraad van de VN op om zo snel mogelijk een onafhankelijke onderzoeksprocedure in Afghanistan op te zetten, met name om bewijsmateriaal te verzamelen zodat daders kunnen worden berecht.

Sinds de terugkeer aan de macht van de taliban in augustus 2021 heeft Amnesty arrestaties van vrouwenrechtenactivisten, journalisten en burgers in de provincie Panjshir en massamoorden op de sjiitische Hazara-minderheid in drie provincies gedocumenteerd. De arrestanten kregen geen juridische bijstand en contact met hun familie werd hen geweigerd, aldus nog Amnesty.