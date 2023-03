Gilkinet wil strenge straffen voor promoten straatraces op sociale media

Wie op TikTok of andere sociale media opschept over straatraces of overdreven snel rijden, moet daarvoor streng beboet worden. Dat vindt althans minister van Mobiliteit Georges Gilkinet (Ecolo), die straffen voorstelt die kunnen oplopen tot 1.000 euro en/of een jaar zonder rijbewijs. En het kan zowel gaan om de bestuurder als om een passagier of omstaander.

Overdreven snelheid staat al jaren geboekstaafd als een van de drie grote moordenaars in het verkeer. Daarom wil minister Gilkinet strenger optreden tegen wie gevaarlijk rijgedrag promoot. “De openbare weg is geen Formule 1-circuit. Straatraces zijn onaanvaardbaar en hierover opscheppen op social media is ontoelaatbaar”, vindt de groene minister.

Concreet stelt hij straffen voor zoals een boete van 40 tot 1.000 euro en de intrekking van het rijbewijs voor één maand tot één jaar voor iedereen die beelden plaatst op sociale netwerken, van zichzelf of van de bestuurder waarvan hij passagier of toeschouwer is, die met veel te hoge snelheid op de openbare weg rijdt of de veiligheid van andere weggebruikers in gevaar brengt, met het duidelijke doel dit gedrag te verheerlijken.

Geen specifieke snelheid

De minister wil dit soort overtredingen ook duidelijk afbakenen. Om van een overtreding te spreken, moet het gedrag in een positief of versterkt licht worden voorgesteld. Voor de vaststelling is het ook van belang dat de beelden op initiatief van de dader via sociale media worden verspreid. Dat de beelden oorspronkelijk enkel bedoeld waren voor een beperkt aantal personen, is daarbij niet relevant.

Op de overdreven snelheid kleeft Gilkinet geen cijfer. Dat is op basis van beelden immers niet altijd vast te stellen, maar de snelheid ligt duidelijk ver boven de toegestane limieten. Bovendien kan het criterium van het in gevaar brengen van andere weggebruikers een overheersend element zijn. De aanmoediging van dit gedrag moet op de openbare weg hebben plaatsgevonden en als zodanig verboden zijn.