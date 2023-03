Verkiezingen Estland: Hervormingspartij van premier Kallas wint verkiezingen

In Estland lijkt de liberale Hervormingspartij van premier Kaja Kallas de verkiezingen van zondag te winnen met 31,6 procent van de stemmen. Dat blijkt, met 402 van de 405 kiesdistricten geteld, uit de bijna volledige resultaten. De rechts-populistische Estse Conservatieve Volkspartij (EKRE) zou tweede eindigen met 16 procent.

De Centrumpartij, die traditioneel sterk staat bij de Russischtalige minderheid, behaalt 14,7 procent, de liberale partij Eesti 200 13,5 procent, de Sociaaldemocratische Partij 9,4 procent en de kleine christendemocratische partij Isamaa (”Vaderland”) 8,3 procent, volgens de kiescommissie.

Om te kunnen regeren zal de Hervormingspartij een coalitie met een of meerdere partijen moeten vormen. Op het vlak van coalitievormingen toonden de Estse partijen zich in het verleden doorgaans erg flexibel, waardoor het moeilijk te voorspellen valt welke partijen met elkaar in zee zullen gaan.

“Veel beter dan verwacht”

Uittredend premier Kaja Kallas reageerde tegenover de pers al tevreden met de resultaten, maar zei tegelijk de definitieve uitslag te willen afwachten. “”Dit is veel beter dan we hadden verwacht”, aldus Kallas. “We hebben elke coalitie met EKRE uitgesloten en ik blijf bij mijn woorden zoals ik dat in 2019 heb gedaan.”

Kallas, de eerste vrouwelijke regeringsleider in het land, is nog altijd erg populair bij de bevolking van Estland. Ze trok de voorbije maanden internationaal de aandacht vanwege haar voortrekkersrol bij het ondersteunen van Oekraïne tegen de Russische agressor.

De Russische aanvalsoorlog in Oekraïne en de gevolgen ervan voor de economie en de nationale veiligheid in het Baltische EU-land, stonden centraal de voorbije kiescampagne. Estland deelt dan ook een grens met Rusland en telt een omvangrijke Russischtalige minderheid.