Vijftien doden bij ongeval tussen minibus en vrachtwagen in Ivoorkust

Het ongeval deed zich zaterdag rond 19 uur plaatselijke tijd voor op een weg tussen de steden Katiola en Bouake. Er vielen ook meerdere gewonden, aldus de minister, die niet preciseerde hoeveel.

In Ivoorkust doen zich vaak dodelijke ongevallen voor, mede als gevolg van de slechte staat van sommige wegen en voertuigen, maar ook door onaangepast rijgedrag. Heel wat automobilisten in het land beschikken over een rijbewijs dat ze hebben gekocht, zonder ooit met een autoschool te hebben leren rijden. Op 1 maart werd in Ivoorkust nog een op punten gebaseerd rijbewijs ingevoerd. Volgens het ministerie van Transport laten elk jaar tussen de 1.000 en 1.500 mensen het leven bij verkeersongevallen in het land met ruim 27 miljoen inwoners.