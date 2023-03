LETTERLIJK. Dit zei Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) nadat onderhandelingen over stikstofregeling opnieuw op niets uitdraaiden

“De bal ligt in het kamp van de christendemocraten.” Dat verklaarde Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) zondagavond nadat nieuwe onderhandelingen rond een stikstofakkoord opnieuw met een sisser waren afgelopen. Dit was zijn volledige verklaring.

LEES OOK. Jambon legt bal in kamp van CD&V na ultieme poging voor stikstofakkoord: “Maar wij zeiden al neen, we zijn uit de regering geduwd”

Ik heb vanavond een ultiem voorstel voor een definitieve stikstofregeling op de regeringstafel gelegd”, aldus Jambon zondagavond. “Dat nieuwe voorstel is het resultaat van de vele gesprekken die ik sinds woensdag met alle regeringspartijen voerde. Ik heb geluisterd naar de opmerkingen, naar de voorstellen en naar de bezorgdheden van alle betrokken ministers. Het voorstel houdt maximaal rekening met alle verzuchtingen, maar weliswaar steeds binnen de grenzen van wat juridisch mogelijk is zonder dat het akkoord kaduuk zou raken.”

“Ik vond het noodzakelijk om het voorstel nu aan het oordeel van de regering te onderwerpen”, vervolgde Jambon. “Het zou immers van onbehoorlijk bestuur betuigen indien we nu nog langer zouden talmen met definitieve beslissingen in dit aartsmoeilijke dossier. Te allen prijze moeten we een vergunningsstop voor stikstof vermijden, een stop zoals men die in Nederland wel kent.”

“Twee van de drie regeringspartijen hebben het voorstel aanvaard”, benadrukt de Vlaams minister-president. “Er is dus geen eensgezindheid, maar wel een ruime meerderheid voor dat voorstel. De conceptnota is bijgevolg goedgekeurd. Over het GLB, het gemeenschappelijk landbouwbeleid, hebben we wel een unaniem akkoord bereik. De documenten moeten nog door minister Jo Brouns worden aangepast, maar zullen snel - via een elektronische procedure - worden aangenomen.”

LEES OOK. Grote crisis binnen Vlaamse regering over stikstof. Waarover gaat het precies? (+)

“Wachten op antwoord”

“N-VA en Open VLD blijven bereid om CD&V een hand te reiken. Ook vanavond (zondagavond, red.) zijn daartoe nog enkele bijkomende en zeer concrete tegemoetkomingen op tafel gelegd. Het is nu aan de christendemocraten om finaal hun positie te bepalen ten aanzien van de beslissing van vandaag, van de concrete bijkomende tegemoetkomingen en ten aanzien van de Vlaamse regering. Ik hoop echt uit de grond van mijn hart dat deze tegemoetkomingen de christendemocraten in staat zullen stellen om in te stemmen met dit voorstel. De bal ligt nu in het kamp van CD&V. Ik wacht op hun antwoord met de bijkomende tegemoetkomingen.”(mtm)