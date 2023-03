Rode kaart na 36 seconden: Juventus gaat kopje onder in Rome na wilde schop van Moise Kean

Juventus leed op de 25ste speeldag in de Serie A een nederlaag op het veld van AS Roma. De Oude Dame zag verdediger Gianluca Mancini het enige doelpunt van de partij scoren. De Italiaan speelde in het slot nog een hoofdrol, door invaller Moise Kean na 36 seconden een rode kaart aan te naaien.

In de stand wipt AS Roma over Milan naar de vierde plek met 47 punten. Het gestrafte Juventus (-15 punten) is achtste met 35 punten, evenveel als Bologna.

De beelden: