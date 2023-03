Tesla verlaagt prijzen in VS tweede keer dit jaar

De instapprijs voor een exemplaar van het Model S, een sedan, werd met iets meer dan 5 procent verlaagd tot 89.990 dollar, aldus het agentschap Bloomberg. Voor een Tesla-SUV model X zakte de prijs met 9 procent tot 99.990 dollar.

Midden januari had Tesla al een prijsverlaging doorgevoerd. Volgens gegevens van Bloomberg kostte een Model S daarvoor nog 104.990 dollar en een Model X 120.990 dollar.

Tijdens een investeerdersdag op 1 maart had Tesla-topman Elon Musk gehamerd op efficiëntie bij de productie en kostenbesparingen. “Mensen hebben een groot verlangen om een Tesla te hebben”, zo zei Musk. “De beperkende factor is hun vermogen om voor een Tesla te betalen.”

In januari verlaagde Tesla ook de prijzen van enkele modellen in Europa. Het is nog niet duidelijk of dat deze keer ook het geval is.