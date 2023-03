Topbasketster Emma Meesseman vangt met haar club slachtoffers van aardbeving in Turkije op: “Die meisjes zijn gered, maar hebben alles verloren”

Ze speelt dit jaar niet in de Turkse competitie maar in de ‘Nilay Aydogan-competitie’, genoemd naar de basketster die gestorven is in de aardbeving daar. Emma Meesseman, wereldtopper bij het Turkse Fenerbahçe, vangt met haar club meisjes op van Hatay, dat onbewoonbaar werd verklaard. “We zijn gaan shoppen voor hen. Ze hebben niets meer. Ze toonden foto’s: alles is kapot.”