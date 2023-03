“Nog maar twee of drie maanden water voor Zwitserse boeren”

“Er is nog water voor de behoeften van dit seizoen, maar dat zal binnen twee of drie maanden opraken wanneer de sneeuw smelt.” Dat zegt Massimiliano Zappa, hydroloog van het Zwitserse Federale Instituut voor Bos-, Sneeuw- en Landschapsonderzoek (WSL), in de Zwitserse krant La Liberté.

“Aangezien er weinig sneeuw is, zal er weinig smelten”, zegt Zappa. In Frankrijk, Oostenrijk en Zwitserland waren de voorbije wintermaanden warmer en natter dan gewoonlijk. In Zwitserland werden er lokaal zelfs temperaturen van 20 graden Celsius gemeten, schreef De Volkskrant in januari. Een hardnekkige luchtstroom voerde warmte vanuit de subtropen aan, wat in delen van Europa een winterse hittegolf veroorzaakte. In de dalen sneuvelden de warmterecords, tot 2.000 meter hoogte wou er maar geen sneeuw vallen.

Volgens de Intergouvernementele Werkgroep inzake Klimaatverandering (IPCC) gaat de sneeuwbedekking op lagere plekken er vrijwel zeker op achteruit. Christoph Schuck, professor aan de Technische Universiteit van Dortmund, kwam na een onderzoek naar 545 skigebieden in Zwitserland tot het besluit dat skigebieden niet zullen kunnen overleven zonder kunstsneeuw, berichtte het Zwitserse dagblad Neue Zuercher Zeitung in januari.

Dat baart zorgen. De voorraden zouden nog kunnen worden aangevuld, meent Zappa. Maar om het opgelopen tekort dit jaar te kunnen aanvullen zou van nu tot midden april dubbel zoveel regen moeten vallen als gewoonlijk. De hydroloog doet een beroep op onder meer de autoriteiten om vervroegde beperkingen op te leggen. De autoriteiten moeten “de moed hebben om te beslissen of het in april al noodzakelijk is om het vullen van zwembaden, het sproeien van tuinen, het wassen van wagens... te verbieden.”

Zwitserland maakte de voorbije jaren meerdere droogtes door, wat niet zonder gevolgen blijft. “Het hydrologische systeem heeft een geheugen”, aldus Zappa. “Als het land droog is, breidt de hitte uit met het risico op hitte-eilanden in de steden.”