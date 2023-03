Bart Somers begrijpt niet waarom CD&V regering in crisis wil storten

Viceminister-president Bart Somers (Open VLD) begrijpt niet waarom CD&V nog zo veel problemen ziet en de Vlaamse regering nu in een crisis duwt. Dat zegt hij in een reactie nadat CD&V zondagavond de Vlaamse regeringstafel heeft verlaten.

Somers stelt dat Open VLD hier met slepende voeten in stapt. “Wij wilden op sommige punten meer verkrijgen. Soms ging het niet ver genoeg. Maar op een bepaald moment moet je aanvaarden dat je allemaal inspanningen levert, dat iedereen over zijn schaduw stapt. Daarom kunnen wij hier akkoord gaan, niet van harte, maar regeren is consensus zoeken, verantwoordelijk zijn.”

De Open VLD’er merkt nog op dat er ook “dingen in onze richting gegaan” zijn, zoals versoepelingen voor rode bedrijven, en het mogelijk maken van extern salderen. “N-VA wou dan per se nog een MER, wij niet maar oké, finaal heeft dat geen impact op de timing”, aldus Bart Somers, die er voorts op wijst dat het GLB wordt goedgekeurd.

“Regeren is consensus zoeken, moeilijke keuzes maken, ook voor mijn partij. Het alternatief van geen akkoord is niet aanvaardbaar. Iedereen moet beseffen dat je niet op alles kan winnen. Maar met wat nu voorligt, is er een toekomst voor de Vlaamse landbouw en komt er geen vergunningenstop. Daar gaat het over, rechtszekerheid en perspectief.”

“Ik begrijp niet waar CD&V nog zoveel problemen ziet om nu een regering zo in crisis te duwen”, besluit Somers. “De winst die ze kunnen halen, is niet meer zo groot. Dus ja, hier staan we dan. Voor ons mocht het ook verder, maar op een bepaald moment moet je een stap durven zetten. Wetende dat niemand op alles kan winnen”, besluit de liberale viceminister-president.