Hoe half miljoen Belgen illegaal naar duizenden zenders kijkt: “Boxen zijn gewoon te koop in winkels”

Tot duizenden zenders in één pakket en toch goedkoop, dat wijst op illegaliteit.

Zo’n 450.000 Belgen kijken tv via een illegaal IPTV-systeem. Dat zijn systemen waarvoor je een box gebruikt (zoals de Digibox) ofwel een app op de Smart-tv om via het internet televisie te kijken. Dat kan legaal, maar sommige platformen bieden systemen aan waarbij je illegaal duizenden tv-zenders, met inbegrip van betaalzenders als Netflix, goedkoop kunt bekijken. “Die boxen zijn gewoon te koop in sommige winkels”, zegt een anonieme bron.