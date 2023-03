Op een dag was ze plots verdwenen, meer dan 30 jaar later is Patricia teruggevonden in rusthuis op Puerto Rico

Patricia Kopta verdween in 1992 in Pittsburgh (Pennsylvania). Nu is ze 2.700 kilometer verder opgedoken. — © Shutterstock

Ze werd meer dan dertig jaar geleden als vermist opgegeven door haar echtgenoot en werd zelfs officieel dood verklaard, maar nu is Patricia Kopta toch opnieuw opgedoken. De intussen 82-jarige Amerikaanse vrouw werd teruggevonden in een rusthuis op Puerto Rico, zo’n 2.700 kilometer verwijderd van de plek waar ze al die jaren geleden verdween.

“Je gelooft niet wat we hebben meegemaakt. Het is zo’n opluchting om te weten dat ze nog leeft.” Bob Kopta, die twintig jaar getrouwd was met Patricia Kopta, gaf donderdag een persconferentie om te laten weten dat Patricia na meer dan dertig jaar terecht was. Zijn intussen 82-jarige echtgenote bleek al jaren in een rusthuis op Puerto Rico te leven.

Patricia Kopta woonde vroeger in Pittsburgh (Pennsylvania). Ze had verschillende jobs, ze werkte onder meer als liftbediende, en was een vrome katholiek die regelmatig de zondagsmis bijwoonde, zo melden lokale media. Na een tijdje begon ze zich echter steeds vreemder te gedragen en maakte haar vroomheid plaats voor irrationele tirades. Zo beweerde ze vaker dat Gods moeder zich aan haar had getoond en haar had gewaarschuwd voor een dreigend nucleair armageddon.

“De mus”

Nadat ze haar job was kwijtgespeeld, begon ze rond te dolen in de centrumstraten en toeschouwers van honkbalwedstrijden en concerten te zeggen dat ze naar huis moesten gaan “omdat de wereld op het punt stond om te vergaan”, aldus Bob Kopta.

Ze werd “de mus” genoemd, verwijzend naar haar tengere lichaamsbouw en vreemd loopje. Een keer werd ze beroofd van haar trouw- en verlovingsringen en een andere keer werd ze gearresteerd. Artsen verklaarden dat ze aan grootheidswaanzin leed.

Op een dag in 1992 kwam Patricia niet meer terug na een dagje in de stad, waarna haar echtgenoot haar als vermist opgaf. Jarenlang was er geen spoor meer van haar, al stuurde ze haar man ooit wel nog een brief waarin ze schreef dat iemand haar achtervolgde. Niemand had haar echter nog gezien. “De mus” was verdwenen.

De zoektocht naar de vrouw leverde niets op, waarna Patricia Kopta uiteindelijk officieel dood werd verklaard. Later zouden de autoriteiten echter vernemen dat de vrouw in juni 1999 was opgenomen in een rusthuis in Puerto Rico. Ze hield de meeste details over haar leven geheim, maar vertelde haar verzorgers dat ze naar het eiland was gekomen via een cruiseschip uit Europa.

“In uitstekende conditie”

Gaandeweg zou ze meer beginnen te vertellen over haar leven. En dat was vorig jaar de aanleiding voor een maatschappelijk werker en een Interpol-agent om contact op te nemen met Brian Kohlhepp, de lokale politiechef van Pittsburgh. Uit onderzoek – waarvoor onder meer DNA-stalen van de zus en neef van Patricia werden vergeleken met dat van de vrouw in Puerto – bleek dat het wel degelijk om Patricia Kopta ging. “Ze is springlevend en verkeert voor haar leeftijd in een uitstekende conditie”, aldus Kohlhepp op de persconferentie vorige week.

Bob Kopta is nooit hertrouwd. Hij wil er nu voor zorgen dat Patricia mag terugkeren naar Pennsylvania en herenigd wordt met haar familie. Patricia zou echter al hebben verklaard “liever in Puerto Rico te blijven”.